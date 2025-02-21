شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول تتعاون مع شركة عالمية لدراسة مشروعات طاقة حرارة باطن الأرض والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، اجتماعًا مع غيوم فرهاج، مدير الطاقة الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة SLB، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات خفض الانبعاثات والتحول الطاقي باستخدام أحدث التقنيات المتطورة، وذلك في إطار فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجيبس 2025).

وخلال اللقاء، أكد الدكتور علاء البطل، على التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، وفي مقدمتها شركة SLB، لدعم جهود الشركات التابعة للوزارة في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة في التحول الطاقي والاستدامة.

وأشاد بورشة العمل التي تم تنظيمها الشهر الماضي بمقر الوزارة حول الحد من انبعاثات الميثان، والتي شهدت مشاركة فعالة من خبراء SLB مثمنًا دور الشركة في تقديم حلول مبتكرة لدعم جهود تقليل الانبعاثات الكربونية لقطاع البترول والغاز المصري.



وناقش الجانبان سبل توسيع التعاون في مجال أنشطة التقاط الكربون وتخزينه (CCS)، والاستفادة من خبرات شركة SLB في هذا المجال، بما في ذلك الحلول الرقمية المتقدمة والخدمات المتكاملة التي تقدمها الشركة لدعم جهود خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة في قطاعات الطاقة والصناعة.

كما تم استعراض أوجه التعاون الجاري بين الوزارة وSLB في مجال دراسات مشروعات طاقة حرارة باطن الأرض Geothermal Energy))، والخطوات المستقبلية لتعزيز هذا المجال في مصر.

ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات التحول الطاقي والاستدامة البيئية، مما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في قطاع الطاقة بمنطقة شرق المتوسط.