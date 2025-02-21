شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تتعاون مع شركة أجنبية لإعداد دراسات جدوى لمشاريع استرجاع غازات الشعلة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، لقاءً مع شركة أنتون، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجيبس 2025).

استعرض بيتر باي، العضو المنتدب للشركة، مجالات عملها المتنوعة، والتي تشمل استخدام التقنيات الحديثة في إدارة حقول الإنتاج وزيادة إنتاجيتها، بالإضافة إلى إمكانياتها في مجالات السلامة وخفض الانبعاثات وتوليد الطاقة المتجددة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إجراءات تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الشركة على هامش المؤتمر، والتي تشمل التعاون في بناء القدرات وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع استرجاع غازات الشعلة، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لها من خلال التطبيقات المختلفة، بالإضافة إلى توليد الطاقة المتجددة في تسهيلات شركات البترول والغاز.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز كفاءة واستدامة الأنشطة التشغيلية، من خلال دمج حلول الطاقة المتجددة واستخدام أحدث التقنيات المتطورة، بما يسهم في تحسين الأداء البيئي والاقتصادي لقطاع البترول والغاز في مصر.