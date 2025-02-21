شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة.. توقعات بهبوط جديد فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر، في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، ليسجل الذهب تراجعا في البورصة العالمية قرب 2927 دولارا بعد مستويات 2954 دولاراً مما يشير إلي تراجع قريب للذهب في مصر.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4743 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4150 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3557 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2776 جنيهاً.

الجنيه الذهب 33200 جنيه.

وهناك فارق سعري يصل حوالي 10 إلى 20 جنيها حسب وقت الشراء، وكذلك يختلف السعر من تاجر إلى أخر، وكذلك يتحرك السوق صعوداً وهبوطا في الساعة أكثر من مرة، مما يجعل الأسعار المنشورة في السياق التالي هي أسعار استرشادية يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.