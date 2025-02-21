هيئة تطوير حائل تحصل على شهادة ISO 37000 في الحوكمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_حائل

حصلت هيئة تطوير منطقة حائل على شهادة ISO 37000 في الحوكمة؛ لتكون أول هيئة تطوير مناطقية بالمملكة تحقق هذا الإنجاز، مما يعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر بن عبدالله العبدالجبار، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز الكفاءة الإدارية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، مبينًا أن هذه الشهادة تمثل تتويجًا لجهود الهيئة المستمرة في تعزيز الشفافية والمسؤولية، وبناء الثقة بين الشركات والمستثمرين، إلى جانب تحسين إدارة الموارد، بما يحقق أهداف الهيئة الإستراتيجية لخدمة المجتمع المحلي.

وتسهم شهادة ISO 37000 في دعم تحقيق رؤية الهيئة من خلال تحسين الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع التنموية، وتعزيز القيم المضافة لأصحاب المصلحة، مما يعكس التزام الهيئة بمعايير الحوكمة العالمية في إدارة وتنفيذ برامجها ومشاريعها.

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