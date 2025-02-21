الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهدت أسعار الذهب تغيرا طفيفا اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، مدفوعة بالمخاوف من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية والتي قد تشعل فتيل حروب تجارية وتؤجج التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2941.25 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.18 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن النفيس بنحو اثنين بالمئة هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2954.69 دولارا أمس الخميس.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2956.60 دولارا.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات المخاطر الجيوسياسية والتضخم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب إنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة خلال الشهر المقبل أو ربما قبل ذلك، وأضاف الأخشاب إلى خطط سبق أن أعلنها لفرض رسوم على السيارات المستوردة وأشباه الموصلات والأدوية.

ومنذ توليه منصبه في 20 يناير، فرض ترامب تعريفات جمركية إضافية بعشرة في المئة على الواردات الصينية وتعريفات جمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألمنيوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 32.93 دولارا للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 976.42 دولارا وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 981.29 دولارا.

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