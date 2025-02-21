الاقتصاد

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

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واس - طوكيو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

الأسهم الرئيسية

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 30ر41 نقطة، أو 11ر0%، ليصل إلى 34ر38719 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

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كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 37ر0 نقطة، أو أقل من 1ر0%، ليصل إلى 97ر2734 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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