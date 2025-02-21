شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة ابدأ تثمن التعاون الاقتصادى والصناعى بين مصر وإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " الإعلان المشترك عن ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بإعتبارها خطوة محورية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى إسبانيا .

لعبت مبادرة "ابدأ" الوطنية منذ إنطلاقها عام ٢٠٢٢ دورًا محوريًا في دعم التعاون الصناعي المصري الإسباني وزيادة جذب الاستثمارات الإسبانية إلى السوق المصري، حيث نجحت شركة " ابدأ " لتنمية المشروعات " الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية" في عقد شراكة صناعية مع شركة COPRECI الإسبانية لإنشاء مصنع " كوبريسي مصر COPRECI_EGYPT ليصبح أول مصنع في مصر لتصنيع صمامات أمان الغاز للبوتاجازات .

وتعد شركة " كوبريسي" الإسبانية واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع صمامات أمان الغاز، التابعة لمجموعة مون دراجون MONDRAGON ، والتي تعد أكبر شركة قابضة صناعية في العالم، حيث تمتلك أكثر من 100 منشأة إنتاجية خارج إسبانيا .