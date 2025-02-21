الاقتصاد

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الجمعة 21-2-2025

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سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الجمعة 21-2-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ــ أسماء أمين

الجمعة، 21 فبراير 2025 10:10 ص

استقر سعر الجنيه الاسترليني خلال تعاملاته  فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى اليوم الجمعة 21-2-2025، على تباين، مسجلا فى البنك المركزي 63.67 جنيه للشراء، و63.85 جنيه للبيع. وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 63.53 جنيه للشراء، 63.86 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

63.67 جنيه للشراء.

63.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

63.53 جنيه للشراء.
63.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

63.53 جنيه للشراء.

63.86 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
63.53 جنيه للشراء.
63.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
63.55  جنيه للشراء.
64  جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
63.56 جنيه للشراء.
63.89 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
63.63 جنيه للشراء
63.86 جنيه للبيع


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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