شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 21-2-2025 فى البحرين عيار 24 بـ35.600 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به."، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلى على المعدن الثمين.



أسعار الذهب في البحرين

- سعر الذهب عيار 24 سجل 35.600 دينار

- سعر الذهب عيار 22 سجل 32.625 دينار

- سعر الذهب عيار 21 سجل 31.150 دينار

- سعر الذهب عيار 18 سجل 26.700 دينار

- سعر الذهب عيار 14 سجل 20.775 دينار

- سعر الذهب عيار 12 سجل 17.800 دينار

- سعر الأونصة 1107.250 دينار

- سعر الجنيه الذهب 249.200 دينار

- سعر الأونصة بالدولار 2944.85 دولار

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.