شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعه 21-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” سعر الدولار اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية، وخاصة بنكى الأهلى ومصر. وتشهد تعاملات سعر صرف الدولار تطورات ملحوظة بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.53 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.51 جنيه للشراء و50.61 للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.50 جنيه للشراء. 50.60 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.51 جنيه للشراء. 50.61 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.50 جنيه للشراء. 50.60 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.54 جنيه للشراء. 50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.50 جنيه للشراء. 50.60 جنيه للبيع.

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