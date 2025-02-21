شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 21-2-2025 بالبنوك.. سجل 50.50 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الدولار.

واستقر سعر الدولار اليوم الجمعة بعد غلق التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.



