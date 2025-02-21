أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وخام برنت يسجل 76.64 دولارا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي وسط تزايد التوقعات بطلب قوي في الولايات المتحدة بعد بيانات أظهرت انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير، كما تلقت الأسعار دعما من المخاوف من اضطراب الإمدادات الروسية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 % إلى 76.64 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0123 بتوقيت جرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.2 % إلى 72.65 دولارا للبرميل.

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