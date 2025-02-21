شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب معدلات الفائدة.. مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها، الخميس، على تباين وسط بيانات حول إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) معدلات الفائدة دون تغيير.وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي, بمقدار 09ر1 نقطة أو بنسبة 20ر0 %, ليصل إلى مستوى 01ر551 نقطة في نهاية التعاملات.كما أغلق مؤشر "داكس" الألماني على تراجع, بمقدار 98ر118 نقطة أو بنسبة 53ر0 %, ليصل إلى مستوى 65ر22314 نقطة في نهاية التعاملات.وتراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني, بمقدار 56ر49 نقطة أو بنسبة 57ر0 % عند الإغلاق, ليصل إلى مستوى 97ر8662 نقطة.في حين ارتفع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 04ر12 نقطة أو بنسبة 15ر0 % عند الإغلاق, ليصل إلى مستوى 58ر8122 نقطة في ختام التعاملات.