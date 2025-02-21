شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 30.994 مليون عدد المشتغلين بالربع الأخير "أكتوبر- ديسمبر" 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد المشتغلين خلال الربع الأخير من العام الماضي "أكتوبر- ديسمبر" 2024 بنحو 30.994 مليون فرد، بينما كان 30.059 مليون فرد في الربع السابق بنسبة بزيادة بلغت 3.1٪.

وأضافت البيانات الواردة في بحث القوى العاملة للربع الأخير من العام، أن عدد المشتغلين في الحضر سجل 13.207 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 17.787 مليون مشتغل.

وطبقاً للحالة العملية، فقد بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 22.003 مليون مشتغل "18.433 مليون ذكور، 3.570 مليون إناث" بنسبة 71.0٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كانت 72.7٪ في الربع السابق، مقابل 71.9٪ في الربع المماثل من العام السابق .

وسجل عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 1.257 مليون مشتغل "1.213 مليون مشتغل ذكور، 44 ألف مشتغلة إناث" بنسبة 4.1٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 3.1٪ في الربع السابق مقابل 2.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 6.388 مليون مشتغل "5.444 مليون مشتغل ذكور، 944 ألف مشتغلة إناث" بنسبة 20.6٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 19.6٪ في الربع السابق مقابل 20.2٪ في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات "داخل الأسرة" بدون أجر 1.347 مليون مشتغل "423 ألف مشتغل ذكور ، 924 ألف مشتغلة إناث" بنسبة 4.3٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4.6٪ في الربع السابق مقابل 4.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة بلغ 6.4٪ خلال الربع الأخير من العام الماضي "أكتوبر- ديسمبر" 2024، من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0.3٪ عن الربع السابق.