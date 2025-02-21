شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من جنى 1400فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات ونقلها لمحلج أبو تيج والان مع تفاصيل الخبر

‏انتهت عملية جنى حوالي 1400 فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات، والبالغ مساحتها 2000 فدان حيث من المنتظر الانتهاء من المساحة كلها خلال 30 يوما، وبحسب المصادر يتم نقل الأقطان التي يتم جنيها إلى محلج ابو تيج بمحافظة أسيوط حوالي 800 كيلو متر من مكان الزراعات، وذلك بهدف الحفاظ على الأقطان من التلوث وحلجها أولا بأول .

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أنه حتى الآن لم يتم تحديد المساحة الجديدة التي سيتم زراعتها الموسم المقبل خاصة أنه من المقرر بدء الزراعات الجديدة خلال 40 يوما فقط، وبالتالي من المهم استيراد البذرة وتحديد المساحة والبدء الفعلي في الإجراءات الجديدة ؛لضمان الزراعة في الوقت المناسب وعدم تأخر الزراعة كما حدث خلال الزراعات العام الجاري.

أوضحت المصادر ان إنتاجية الأقطان خلال الزراعات الحالية تتراوح من 8 لـ9 قنطار للفدان ،وهي إنتاجية أقل من المستهدف وأقل من الإنتاجية العالمية التي تصل لضعف هذا الرقم تقريبا ، نظرا للظروف التي أحاطت بعملية الزراعات هذا العام، مما يتطلب تلافى كل تلك العقبات في الزراعات الجديدة، وفتح المجال للقطاع الخاص للدخول في الزراعة والتوسع فيها حتى يتم تطبيق الخطة بزراعة نحو 150 ألف فدان سنويا.

وتستهدف الحكومة زراعية نحو 150 ألف فدان من الأقطان القصيرة التيلة خلال 3 سنوات بحيث يبدأ الموسم القادم بزراعة 50 ألف فدان ثم الموسم الذى يليه 100 ألف فدان، ‏ثم زراعة 150 ألف فدان فى الموسم الثالث.

ووفق المصادر فإن هذا الأمر يحتاج لتضافر كافة الجهود، ‏بداية من الجهات التى توفر التمويل سواء البنوك أو شركات والجهات التى توفر الأراضى والجهات التى توفر المعدات من أجل أن يكون هناك تكامل فى التجربة، مع توفير العديد من عوامل نجاح خطة التوسع فى زراعة الاقطان قصيرة التيلة بالأراضى الجديدة.