شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ جمرك السلوم الأعلي ترخيصا للسيارات يليه نوبيع خلال يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى أن منفذ السلوم قد جاء فى المركز الأول من حيث المنافذ الجمركية الأعلي ترخيصا وتأمينا خلال يناير 2025 حيث سجل ترخيص حوالي 15958مركبه متنوعة زيرو.

وجاء منفذ "نويبع" فى المرتبة الثانية لتراخيص السيارات "الزيرو" بواقع 2247 سيارة متنوعة .

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والاهرام عن شهر يناير 2025 قد أوردت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 37136 مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2503 مركبة موديل 2022و2438مركبة موديل2023 و8432 مركبة موديل 2024 و23761 مركبه موديل 2025 ومركبتين 2026.

ومقارنة بتراخيص شهر ديسمبر من العام الماضي 2024 نجد أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات قد اوردت في تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" سجلت حوالي 41665 مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2200 مركبة موديل 2021 و3259 مركبة موديل 2022و3243مركبة موديل2023 و9418 مركبة موديل 2024 و23545 مركبه موديل 2025



