شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات مستمرة فى سعر الذهب اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في التعاملات الصباحية، ليسجل سعر الذهب أكثر من 0.75% ارتفاعاً منذ بداية جلسة أمس في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- سعرالذهب عيار 24 يسجل 4743 جنيهاً.

- سعرالذهب عيار 21 يسجل 4150 جنيهاً.

- سعرالذهب عيار 18 يسجل 3557 جنيهاً.

- سعرالذهب عيار 14 يسجل 2776 جنيهاً

- سعر الجنيه الذهب 33200 جنيه.



وهناك فارق سعري يصل حوالى 10 إلي 20 جنيها حسب وقت الشراء، وكذلك يختلف السعر من تاجر إلي أخر، وكذلك يتحرك السوق صعوداً وهبوطا في الساعة أكثر من مرة، مما يجعل الأسعار المنشورة في السياق التالي هي أسعار استرشادية يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة

وارتفع سعر الذهب في البورصة العالمية الآن قرب 2945 دولارا لأول مرة في التاريخ مما يشير إلي ارتفاع قريب للذهب في السوق المصري.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته



