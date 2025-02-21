شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تشغيل محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميجا وات مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه فى إطار خطة الحكومة المصرية لتأمين الشبكة الكهربائية خلال فصل الصيف تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بإنشاء محطة رياح امونت بقدرة 500 ميجا وات بمنطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بنسبة 93% والتى يتم إنشائها بالتعاون مع شركة ايما باور الإماراتية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الشركة الامارتية وافقت على تقديم موعد التشغيل التجارة من أغسطس 2025 إلى مايو 2028، وذلك لتصبح جزء رئيسي من خطة الدولة لاضافه ما يقرب من 4800 ميجا وات من الطاقة المتجددة قبل الصيف لعدم الاضطرار لتخفيف الاحمال بسبب نقص الوقود.

وقال المصدر أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الهندسية والإنشائية بالمحطة، وتركيب جميع التوربينات بالمحطة والبالغ عددها 77 توربينة رياح، ومن المخطط أن يتم التشغيل التجريبي للمحطة خلال النصف الأول من شهر مارس المقبل.

الجدير بالذكر أن مشروع "أمونت 1"، يعد نجاحًا جديدًا يضاف لسلسلة نجاحات الشركة الامارتية بمصر، حيث سيساهم في إضافة 500 ميجاوات إلى الشبكة الكهربائية، مما يدعم خطة الدولة المصرية لزيادة قدرات الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 ، من المقرر أن يتم البدء في تنفيذ مشروع "أمونت 2" بحلول العام المقبل.



