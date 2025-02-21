“التعاون الإسلامي” تشارك في ندوة دولية حول تعليم اللغة العربية عالميًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - شاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في الندوة الدولية حول حالة تعليم اللغة العربية في العالم، التي نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- في المدة من 19 ـ 20 شعبان الجاري، بشراكة مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وذلك بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.

وتمثلت المشاركة، بكلمة ألقاها مدير الشؤون الثقافية بالأمانة، الدكتور الحسين غزوي، نوه فيها بالجهود المحمودة التي تقوم بها الإيسيسكو ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، من أجل دعم برامج تعليم اللغة العربية، والإسهام في رسم السياسات اللغوية بدول العالم الإسلامي، وتنفيذ برامج وإستراتيجيات تطوير لغة الضاد.

وأشاد غزوي بتقرير المجمع باعتباره تشخيصًا علميًا دقيقًا لواقع تعليم اللغة العربية عبر العالم، وبالتوصيات التي صدرت عن هذه الندوة العلمية الدولية، التي تشكل خارطة طريق لتنفيذ برامج عمل مدروسة وقابلة للقياس والتقييم لخدمة هذه اللغة العظيمة وإعطائها المكانة التي تستحقها .

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