الاقتصاد

هبوط داو جونز.. الأسهم في بورصة وول ستريت تغلق على تراجع

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط داو جونز.. الأسهم في بورصة وول ستريت تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الخميس.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 94ر450 نقطة، أو 0ر1% ، ليصل إلى 65ر44176 نقطة.
مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت - وكالات

بورصة وول ستريت

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 63ر26 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 52ر6117 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 89ر93 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 36ر19962 نقطة.
أسهم وول ستريت (أرشيفية)
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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