شكرا لقرائتكم خبر عن مصانع كيما تستهدف زيادة إنتاج الكيماويات والأسمدة 465 ألف طن سنويا بعد التطوير والان مع تفاصيل الخبر

صدرت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما أسوان)- إحدى شركات قطاع الأعمال العام- سماد يوريا بحجم 380.2 ألف طن خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 362 ألف طن خلال العام المالي السابق، ومقارنة بمستهدف 363.8 ألف طن، فيما لم تصدر الشركة أية كميات من النترات مقابل 561 طن العام السابق، وبلغت قيمة الصادرات 4.8 مليار جنيه مقابل 4.7 مليار جنيه، ومستهدف 4.9 مليار جنيه.

وتسعى الشركة بقيادة عبد المجيد حجازى، الرئيس التنفيذي آلعضو المنتدب ، لاستمرار خطة مضاعفة الصادرات من خلال تدشين مصنع جديد في نفس مكان مصنع كيما القديم حيث تم في أغسطس الماضي البدء في تنفيذ مشروع كيما الجديد لإنشاء مصنع حامض النيتريك بطاقة 200 ألف طن، ومصنع لنترات الأمونيوم بطاقة 265 ألف طن سنويا، بتكلفة استثمارية 400 مليون دولار ليضاف الي الصرح العملاق مشروع الأمونيا يوريا كيما 2 في شركة كيما بأسوان في ديسمبر 2021 بطاقة إنتاجية 396 ألف طن من الأمونيا و520 ألف طن من اليوريا سنويًا

وحققت شركة كيما، إيرادات إجمالية بلغت 9.486 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 6.805 مليار جنيه خلال العام المالي السابق بنسبة نمو 139%، وبلغت تكلفة المبيعات 4.396 مليار جنيه مقارنة مع 3.574 مليار جنيه بنسبة نمو 123%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.538 مليار جنيه مقارنة مع 1.151 مليار جنيه بنسبة نمو 221%.

وتساهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، في توفير الأسمدة للتخلص من أعباء الاستيراد من الخارج، وتجلب الشركة للاقتصاد القومي عملات أجنبية من خلال تصديرها لسماد اليوريا وللنترات النقية إلى مختلف دول العالم، علاوة على توفير الشركة فرص عمل لحوالي 2000 عامل.



