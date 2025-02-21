شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 21-2-2025.. عيار 14 بدون مصنعية بـ2776 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 21فبراير 2025، بعد تراجع محدود في سعر الذهب العالمي، و ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

- سعر الذهب عيار 24 يسجل 4743 جنيهاً.

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 4150 جنيهاً.

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3557 جنيهاً.

- سعر الذهب عيار 14 يسجل 2776 جنيهاً.

- سعر الجنيه الذهب 33200 جنيه.

وهناك فارق سعري يصل حوالي 10 إلي 20 جنيها حسب وقت الشراء، وكذلك يختلف السعر من تاجر إلي آخر، وكذلك يتحرك السوق صعوداً وهبوطا في الساعة أكثر من مرة، مما يجعل الأسعار المنشورة في السياق التالي هي أسعار استرشادية يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة

وتجدر الإشارة إلى أنه في تحول استثماري غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة في المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب ، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً