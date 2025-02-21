شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وحدات المرور الأعلى ترخيصا للسيارات خلال يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير المجمعة المصرية للتأمين الاجباري أن وحدة مرور "القاهرة الجديدة" قد تصدرت القائمة فى عدد المركبات "الزيرو" المرخصة خلال شهر يناير 2025، حيث سجلت ترخيص وتأمين حوالي 1548 مركبة زيرو متنوعة.

وجاءت وحدة "مرور مدينة نصر" فى المرتبه الثانية بواقع ترخيص حوالي 1132 مركبة، ثم مرور " الحوامدية " بواقع 1010 مركبات، ثم مرور " 6 أكتوبر" بواقع 832 مركبة.

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والأهرام عن شهر يناير 2025 قد أيوردت فى تقررها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 37136 مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 2503 مركبة موديل 2022و2438 مركبة موديل2023 و8432 مركبة موديل 2024 و23761 مركبة موديل 2025 ومركبتين 2026.