شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع لمجموعة أى أف جى و"CIB" و"عز" والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع: مجموعة أي أف جي القابضة إلى 376.953 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي-مصر إلى 147.041 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 118.962 مليون شهادة، وحديد عز إلى 76.972 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 571.499 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 255.353 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.266 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.1 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.99%، والعرب على 6.72%، واستحوذت المؤسسات على 28.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.03%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 180.7 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 30.6 مليون جنيه، 106.7 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، 30 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 30914 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 38450 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13598 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 8614 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 11875 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.50% ليغلق عند مستوى 10040 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1912 نقطة.