شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "العقارات" بنسبة 1.5% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها العقارات بنسبة 1.5%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.3%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1%، وزاد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، وصعد قطاعا الموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%.

وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.4%، وزادت قطاعات السياحة والترفيه، والرعاية الصحية والأدوية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.2%، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 1.2%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.3%، وانخفض قطاعا البنوك، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.266 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.1 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.99%، والعرب على 6.72%، واستحوذت المؤسسات على 28.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.03%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 180.7 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 30.6 مليون جنيه، 106.7 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، 30 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 30914 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 38450 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13598 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 8614 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 11875 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.50% ليغلق عند مستوى 10040 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1912 نقطة.