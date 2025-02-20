شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 20-2-2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3557 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم فى مصر اليوم الخميس 20 فبراير 2025، بعد تراجع محدود فى سعر الذهب العالمى، وساعدت التطورات فى البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة فى سعر الذهب فى مصر اليوم.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24 يسجل 4743 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 4150 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3557 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 2776 جنيهًا.

الجنيه الذهب 33200 جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أنه فى تحول استثمارى غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة فى المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب، التى سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.



ويشهد السوق العالمى للذهب استمرار المخاوف فى الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالميًا.