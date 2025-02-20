شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة المنارة للاستثمار والتنمية بقيمة 127.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة المنارة للاستثمار والتنمية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 165 ألف سهم بقيمة 127.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة نكستب كونستركشن للبناء بحجم تداول 652.7 ألف سهم بقيمة 6.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة اشتيو لايف ساينس للصناعات الدوائية بحجم تداول 3 ملايين سهم بقيمة 3 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 4.3 مليون سهم بقيمة 142 مليون جنيه عبر تنفيذ 47 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.266 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.1 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.99%، والعرب على 6.72%، واستحوذت المؤسسات على 28.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.03%.



ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 180.7 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 30.6 مليون جنيه، 106.7 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، 30 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 30914 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 38450 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13598 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 8614 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 11875 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.50% ليغلق عند مستوى 10040 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1912 نقطة.



