شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً مكثفاً بين مصر وإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الإسباني، والذي عقد في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسبانيا، وبحضور ما يزيد عن 150 شركة إسبانية في القطاعات محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار وماجد المنشاوي رئيس مجلس الأعمال المصري الإسباني.

وأكد الوزير على أهمية واستراتيجية العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاون مكثف بين الجانبين للارتقاء بمستوى العلاقات المشتركة.

واستعرض الوزير السياسات الاقتصادية للدولة والهادفة لتهيئة بيئة الأعمال وتوفير مناخ استثماري جاذب، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

كما استعرض الخطيب أهم القطاعات الاستثمارية المستهدفة في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الإسبانية للسوق المصري والاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة.