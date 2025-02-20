شكرا لقرائتكم خبر عن "الرياض مصر" تطلق مشروع Reel في قلب القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الرياض مصر للتطوير العقاري عن إطلاق أحدث مشروعاتها Reel ضمن مشروعها الأهم peerage والذي يعد إضافة مميزة للسوق العقاري في مدينة القاهرة الجديدة.

ويقع المشروع الجديد مباشرة على شارع التسعين بطريق السويس، ما يمنحه موقعًا استراتيجيًا في واحدة من أكثر المناطق حيويةً في القاهرة الجديدة وعلى بعد دقائق من مطار القاهرة الدولي.

ويتميز المشروع بوحدات فندقية فاخرة بمساحات متنوعة، تبدأ من الاستوديوهات وحتى الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة، مع أنظمة سداد مرنة تصل إلى 8 سنوات.

وكشف محمد جامع، رئيس مجلس إدارة شركة الرياض مصر، عن خطط الشركة لإطلاق مشروع ضخم خلال الربع الثالث من العام الجاري، باستثمارات تتجاوز 17 مليار جنيه، وهو ما يعكس طموح الشركة في تقديم مشروعات عقارية متميزة تلبي احتياجات السوق.

وأضاف أن الشركة تدرس حاليًا فرصًا توسعية جديدة في المشروعات السكنية والتجارية، بما يعزز مكانتها في قطاع التطوير العقاري.

ونجحت الرياض مصر على مدار الـ ( 8 سنوات) الماضية في ترسيخ أسمها كواحدة من الشركات العقارية المتميزة، من خلال الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ والتسليم في المواعيد المحددة، مما أكسبها ثقة العملاء.

ويعتبر مشروع Reel فرصة استثمارية مميزة نظرا لموقعه الاستراتيجي في القاهرة الجديدة، فضلا عن التصميم الفاخر للوحدات الفندقية وأنظمة السداد التي تصل إلى 8 سنوات، والسمعة القوية لشركة الرياض مصر في جودة التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم .

ونفذت شركة الرياض مصر للتطوير العقاري العديد من المشروعات في القاهرة الجديدة، الشروق، وبيت الوطن، وتستهدف التوسع ايضا في المشروعات السكنية والتجارية بمنطقه شرق القاهرة.