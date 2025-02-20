شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يُعلن عن مسابقة لشغل 6 وظائف بهيئة سلامة الملاحة البحرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد (5) في وظيفة مهندس أعمال مدنية ثالث، وعدد (1) في وظيفة مهندس سلامة سفن ثالث، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتباراً من 9 مارس 2025 حتى 22 مارس 2025 على موقع البوابة https://jobs.caoa.gov.eg، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.



