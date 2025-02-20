شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يُعلن عن مسابقة لشغل 7 وظائف بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل لتعيين عدد (7) في وظائف (أخصائي البنية الأساسية وتأمين المعلومات ثالث / أخصائي الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني ثالث / أخصائي النظم والتطبيقات والدعم الفني ثالث)، وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح الجهاز أنه قام بنشر المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر فتح باب التقديم اعتباراً من 9 مارس 2025 حتى 22 مارس 2025 على موقع البوابة https://jobs.caoa.gov.eg، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.



