شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البورصة في ثالث أسبوع بفبراير..ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 3.06% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.06% ليغلق عند مستوى 30914.72 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 8614.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 11875.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 38450.85 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 10040.97 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 59.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.266 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.221 تريليون جنيه إلى 1.262 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 391.6 مليار جنيه إلى 401.7 مليار جنيه بنسبة نمو 2.6%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.613 تريليون جنيه إلى 1.664 تريليون جنيه بنسبة نمو 3.2%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه بنسبة نمو 8.2%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 279.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.396 مليار ورقة منفذة على 484 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 342.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 15.051 مليار ورقة منفذة على 531 ألف عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 7.94% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92.06%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 9.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.015 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 154.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 6.4 مليار جنيه، بحجم تداول 4.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 192.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 16.3 مليار جنيه بحجم تداول 5.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 346.5 ألف عملية.