شكرا لقرائتكم خبر عن بدوى يلتقى نائب إكسون موبيل للاستكشاف لبحث التطورات الإيجابية بغرب المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، بالدكتور جون أرديل، نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية للاستكشاف، والوفد المرافق له، الذي ضم المهندس عمرو أبو عيطة، رئيس إكسون موبيل مصر والمهندس إيفان الميدا رئيس قطاع الاستكشاف بالشركة، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير و المكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

تناول اللقاء التطورات الإيجابية لاستثمارات شركة إكسون موبيل العالمية في مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي بمنطقة غرب المتوسط، ونجاحها في تحقيق أول كشف للغاز الطبيعي في بئر "نفرتاري" بمنطقة امتياز شمال مراقيا، باستخدام تقنيات حفر حديثة استقدمتها الشركة وأدوات تحليل البيانات السيزمية للوصول إلى مكامن الغاز في هذه المنطقة البكر الواعدة.

كما تم تبادل الرؤى خلال اللقاء حول التعاون المشترك في المرحلة المقبلة، وأكدت شركة إكسون موبيل أنها ستواصل توفير كافة التكنولوجيات الحديثة اللازمة لتحقيق نجاحات في استغلال موارد الغاز بمنطقة غرب المتوسط في مصر.

كما التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة ايجبس 2025 مع وفد من كبار مسئولي شركة هاليبرتون العالمية ضم جوس لي نائب رئيس الشركة لتطوير الاعمال لمنطقه شمال افريقيا والشرق الأوسط ، وسيد وايت نائب رئيس الشركه للعمليات في نصف القارة الشرقي ، عمرو حلمي نائب رئيس الشركه لشمال افريقيا وعمرو عزام المدير الإقليمي ورامي ابو اليزيد مدير تطوير الاعمال بمصر وليبيا واكرم ابو السعود مدير تطوير الاعمال الاقليمي.

ورحب المهندس كريم بدوى بوفد هاليبرتون، مؤكدا على الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة كفريق عمل واحد لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير الأنظمة المتعلقة به. كما أشار إلى دعم الوزارة لشركة هاليبرتون للتوسع في أنشطتها، مشددًا على أهمية زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتنويع مزيج الطاقة، حيث أن ذلك سيعود بفوائد كبيرة على القطاع وعلى الاقتصاد المصري.



وقد أشاد مسئولو هاليبرتون بالتطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع الطاقة في مصر، خاصة في ظل البيئة المشجعة على الاستثمار، وكذلك استراتيجية العمل الجديدة التي تتبناها وزارة البترول. كما أشاروا إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقات المستدامة، معتبرين أنها ستسهم في تطور القطاع بشكل عام. وأضافوا أنها تتمتع بتجربة ناجحة في التعاون مع قطاع البترول المصري، و أحدثها مؤخراً ما تم من مشروعات ناجحة في حقول خالدة بالصحراء الغربية .



