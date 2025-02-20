شكرا لقرائتكم خبر عن "إيجبس" يختتم فعاليات نسخته الثامنة متسعرضًا أحدث التطورات بقطاعات الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختُتمت فعاليات النسخة الثامنة من معرض مصر للطاقة إيجبس 2025 بنجاح، مُرسخةً مكانته كمنصة رائدة للطاقة في أفريقيا والبحر المتوسط والشرق الأوسط. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، مثّل إيجبس 2025 منصةً مركزيةً للحوار الاستراتيجي في قطاع الطاقة، فضلاً عن تعزيز التعاون الصناعي، واستعراض الابتكارات الدافعة للاستثمار.



سجّلت نسخة هذا العام أرقامًا قياسية جديدة، حيث جمعت رؤساء دول ووزراء عالميين ومديرين تنفيذيين وروادًا في مجال الطاقة لرسم ملامح مستقبل تحول الطاقة وأمنها والنمو الاقتصادي الإقليمي. رحب المعرض بأكثر من 47,000 زائر، وأكثر من 500 عارض من 120 دولة في 11 جناحًا وطنيًا دوليًا. واستعرض إيجبس 2025 أحدث التطورات في قطاعات البترول والغاز والطاقات المتجددة والتحول الرقمي. إذ تناولت سبعة مؤتمرات متخصصة، بمُشاركة أكثر من 300 مُتحدثٍ خبير و2500 مبعوث، أبرز التحديات والفرص المُلحة في قطاع الطاقة.



ساهم معرض إيجبس 2025، كقوة دافعة لتقدم قطاع الطاقة، في ترسيخ مكانة مصر الرائدة في بناء مستقبل طاقة عملي وآمن ومستدام، وذلك عبر تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي سترسم ملامح مشهد الطاقة الإقليمي لسنوات عديدة.

واختُتم المؤتمر الاستراتيجي الذي عُقد أمس بجلسة نقاش وزارية رفيعة المستوى، حيث حدد كبار مسؤولين الحكومة المصرية استراتيجياتهم للتعاون في مجال الطاقة، وأطر السياسات، وآليات الاستثمار لدعم الاستثمار الدولي. وركزت المناقشات على تأمين إمدادات الطاقة، والتوسع في برامج التنقيب، ودمج الطاقات المتجددة في الشبكات الوطنية، والنهوض بمبادرات خفض الكربون لتعزيز استقرار الطاقة على المدى الطويل.

أبرز فعاليات اليوم الثالث



استتبعت الحوارات المعمقة والمتخصصة في اليوم الأخير من إيجبس 2025، حيث استطلع خبراء القطاع مشهد الطاقة المتطور واستراتيجيات الاستثمار.

كان من أهداف مؤتمر التمويل والاستثمار بحث دور رأس المال العالمي في تمويل أمن الطاقة والتنمية المستدامة. وبإبراز أهمية الاستثمار الاستراتيجي والتعاون بين الحكومات، صرح وزير المالية، معالي/ أحمد كجوك، قائلًا إنه "من جانب يجري تنفيذ خطط شاملة بميزانيات محددة، ومن آخر نحرص على التعاون بين الحكومات لضمان التأثير المجتمعي الإيجابي، واتباع نهج "مزيج الطاقة" متعدد المصادر. كما أنه تم تحديد مخصصات كبيرة في الميزانية لتحديث شبكات الكهرباء، وضمان توفير طاقة يمكن التعويل عليها لكل من الحكومة وقطاع الطاقة. وسيدعم هذا الاستثمار التنفيذ القوي لجميع المشاريع الضرورية. علاوة على ذلك، تأتي الشراكة التعاونية مع وزير الطاقة السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالغة الأهمية وذلك من خلال دعمه وتوفيره الموارد اللازمة لتعزيز التعاون المثمر بين البلدين."



توسعت المناقشات لتشمل مستقبل القيادة في قطاع الطاقة في مؤتمر القيادة والتطوير، حيث استكشف المديرون التنفيذيون تأثير التكنولوجيا والاستدامة وتحول القوى العاملة. بينما ركزت الجلسات على تزويد رواد الصناعة بالمهارات والاستراتيجيات اللازمة لدخول مجال إزالة الكربون، وتعزيز الابتكار، وبناء قوة عاملة مرنة في قطاع الطاقة فتكون قادرة على دفع عجلة النمو على المدى الطويل.



وفي ختام مؤتمر إيجبس 2025 قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول و الثروة المعدنية، "لقد كان هدفنا الأساسي من تنظيم هذا المؤتمر هو تحقيق أقصى استفادة ممكنة لجميع المشاركين والمهتمين بقطاع الطاقة. ومن هذا المنطلق، حرصنا على أن يتضمن برنامج المؤتمر مجموعة متنوعة من الموضوعات الحيوية التي تشمل قطاع البترول والغاز، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في اقتصاد الطاقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الطاقة المتجددة ودورها المتزايد في تلبية الطلب العالمي على الطاقة بشكل مستدام. ولم نغفل أيضًا عن أهمية كفاءة الطاقة، التي تعتبر عنصرًا حاسمًا في تحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما سعينا جاهدين إلى إبراز الجهود التكاملية التي يبذلها القطاع ككل، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة."

استعراض الابتكار على منصة عالمية

وواصلت شركات الطاقة الرائدة عرض التقنيات المتطورة في مجالات الهيدروجين، واحتجاز الكربون، وإدارة الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وحلول الكفاءة في جميع قاعات المعرض. وباستقطاب المعرض جهات فاعلة عالمية في قطاع الطاقة، بما في ذلك الشركات الناشئة ومقدمي الخدمات التكنولوجية، أصبح المعرض مركزًا للتعاون الصناعي، وتعزيز الاستثمار، ودفع عجلة التقدم التكنولوجي.

جوائز إيجبس: تكريم التميز في الصناعة

مساء أمس، كرَّم حدث توزيع جوائز إيجبس 2025 المساهمات الاستثنائية في قطاع الطاقة عبر أربع فئات متميزة. وجاءت في فئة أفضل مشروع للصحة والسلامة هذا العام، شركة عمرو لايف ساينس من مصر، عن ابتكارها جهاز كاربولكس (Carbolex)، الذي يعمل لتقليل انبعاثات الغازات وتسهيل إنتاج الجرافين. كما شهدت فئة أفضل مشروع متميز لهذا العام فوز برنامج LDAR، الذي يهدف إلى مراقبة وتخفيف الانبعاثات المتسربة. وحصلت شركة بي بي على جائزة مشروع التميز التشغيلي لهذا العام، تقديرًا لمشروعها LDHI، الذي يعزز الابتكار في إنتاج الغاز والمكثفات في مصر. وأخيرًا، مُنحت جائزة أفضل شاب محترف في مجال الطاقة لهذا العام لـملك ماني، مشرفة الصحة والسلامة والأمن والبيئة والجودة في شركة توتال إنرجيز.

مع اختتام المعرض، يتجاوز تأثير "إيجبس 2025" فعالياته التي استمرت لثلاثة أيام، وذلك لمساهمته في بناء شراكاتٍ طويلة المدى واتفاقياتٍ تحويلية واستراتيجيات مُؤثرةٍ تُشكل مُستقبل الطاقة في مصر والمنطقة.



في ظل تزايد المطالبات بتحقيق الأهداف العالمية للتغير المناخي، يمتلك قطاع الطاقة فرصة ومسؤولية فريدة لقيادة تحول الطاقة، لضمان وصول الطاقة بشكل آمن وميسور التكلفة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم. ولم تكن الحاجة إلى التحول إلى نظام طاقة عادل ومسؤول أكثر إلحاحاً من الآن، فإن التنمية المستدامة في هذا القطاع لا تقتصر فقط على الحوار بين أصحاب المصلحة، وإنما تمتد أيضاً إلى تشجيع إجراءات وحلول ملموسة لمواجهة قضايا مثل التغير المناخي وتحول الطاقة وأمن الطاقة.



وتزامناً مع الضرورة العالمية الملحّة لتسريع تحول الطاقة استجابةً لتأثيرات التغير المناخي المتزايدة، فإن فعالياتنا قد صارت أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث نسعى لجمع عالم الطاقة لمعالجة القضايا الحرجة بشأن المناخ والطاقة التي نواجهها كمجتمع عالمي اليوم.

في هذه اللحظة الهامة للقطاع، توفر الفعاليات المخصصة لقطاع الطاقة والتي تنظمها dmg events عالمياً منصة للقطاع للتفاعل مع التحول الذي يشهده، واستكشاف فرص الشراكة والأعمال، والتعاون لدفع القطاع للأمام.



معرض إيجبس



يضُم الجدول الزمني للشركة أكثر من 40 فعالية ضخمة ومتخصصة في جميع أنحاء العالم، من أبرزهم: ADIPEC وGastech وEGYPES وFuture Energy Asia وGlobal Energy Show وNOG Energy Week، وتهدف شركة دي إم جي إيفينتس إلى إتاحة مصدر غني بالمحتوى يتوافق مع متطلبات قطاع الطاقة، بالإضافة إلى منصة للمساهمين في القطاع للتواصل وتوسيع أعمالهم.



وفي ظل عالم يتجه إلى التحول الرقمي، فقد أصبح التفاعل الإنساني المُجدي أكثر أهمية، ولا تزال أهمية التواصل هي الركيزة الأساسية لكل ما نقوم به؛ ودعماً لذلك، نسعى لتقديم المزيد من الفرص للتفاعل عبر منصاتنا الرقمية على مدار العام. تضم قاعدة بياناتنا العالمية مليوني جهة اتصال في قطاع الطاقة تضمن الوصول المستمر إلى جماهير مؤهلة تماماً وحملات اتصال استراتيجية تمكنك من التواصل المباشر مع المزيد من الشركات.

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