شكرا لقرائتكم خبر عن "إيبيس" مركز دبي التجاري العالمي يحتفل بنجاحه مع الحُلة الجديدة للغرف الفندقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد "إيبيس" مركز دبي التجاري العالمي نجاحًا غير مسبوق، وذلك منذ الإعلان عن إعادة الافتتاح في أبريل الماضي، إذ استقطبت عمليات التجديد التي شملت التصاميم العصرية، وغرف الإقامة المتميزة، وأحدث المرافق، ووسائل الراحة، العديد من الزوار حتى أصبح الوجهة المثالية للكثيرين ومقصد المسافرين خاصة من المسافرين لأغراض العمل والراغبون في الاستمتاع بمدينة دبي من الصباح حتى نهاية المساء... والذي يعد الاختيار الامثل لرجال الاعمال المصريين الراغبين في اقامة تتناسب مع جميع متطلباتهم خلال زيارتهم لمدينة الأنوار واللؤلؤ

صرح "أنوب دوندو"، المدير العام لدى "إيبيس" مركز دبي التجاري العالمي في دبي قائلًا: "كم يُسعدنا في فندق "إيبيس" مركز دبي التجاري العالمي الكشف عن غرف الإقامة والمرافق الأكثر حداثة، إذ ينصب جل تركيزنا على تحسين تجربة الزوار، ونحن ملتزمون بالحفاظ على هذا النجاح الكبير."

يستهدف "إيبيس" مركز دبي التجاري العالمي استقطاب المقيمين والمسافرين الشباب عبر تقديم إقامة فندقية أكثر تميُّزًا، ولضمان رضا الزوار وراحتهم، يوفر الفندق مجموعة استثنائية من وسائل الراحة العصرية، بدءًا من مساحات العمل المشتركة، وحتى النوادي الصحية والرياضية في محيط مُجهز بأحدث التقنيات المتطورة. يعكس الفندق روعة المعالم السياحية في قلب دبي من خلال تزيين جميع الطوابق بمجموعة فريدة من الصور والأعمال الفنية، لينطلق الزوار في رحلة افتراضية تجوب مُختلف أنحاء المدينة.

يحتضن فندق "إيبيس" مركز دبي التجاري العالمي 210 غرفة إقامة مجهزة على أحدث طراز، وأربع قاعات اجتماعات متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى النادي الصحي، ومساحات العمل المشتركة، ومجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي، ضمن مزيجٍ استثنائي يجمع بين الراحة، والرفاهية، والتصاميم العصرية الأنيقة.

وفي هذا الشأن صرح "بول ستيفنز"، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "أكور" للعلامات التجارية الفاخرة، والمتوسطة، والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، وتركيا، قائلًا: "شهدت فعالية "إيبيس ميوزيك" الإقليمية، التي أقيمت في وقتٍ سابق من هذا العام بقلب فندق "إيبيس" مركز دبي التجاري العالمي، أجواء مفعمة بالحيوية في واحدة من أمتع التجارب الترفيهية، مما يعكس فصلًا جديدًا من التميُّز في عالم الضيافة. نتشرف باستقبال زوارنا لقضاء أمتع الأوقات داخل "إيبيس" مركز دبي التجاري العالمي، بجانب استكشاف أحدث منافذ المأكولات والمشروبات، وغرف الإقامة العصرية، والمرافق المجددة".

قد أطلقت إيبيس، علامة الفنادق الاقتصادية الأشهر في العالم، حملتها بعنوان هيا استفِد التي تجسد مجموعة من المفاهيم المتميزة وتركز على تمكين المسافرين، في إطار احتفال العلامة بمرور 50 عاماً على تأسيسها. تسلط الشركة الضوء على أهمية توفير فرص السفر للجميع، وتحتفل بالأسباب التي تشجع الأفراد على السفر حول العالم. ساهمت مجموعة إيبيس منذ انطلاقها في عام 1974، في إعادة رسم ملامح قطاع السياحة الاقتصادية وتوفير فرص السفر المميزة بأسعار مناسبة لعملائها حول العالم.



إبييس دبي



تصميم رائع



أماكن هادئة



تصميم راقى



