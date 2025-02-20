شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتفقد جناح إنــبى بمعرض إيجبس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بزيارة جناح شركة إنــبى خلال جولته التفقدية لأجنحة شركات البترول والطاقة بمعرض إيچپس 2025، حيث كان في استقباله المهندس وائل لطفي مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ولفيف من قيادات الشركة.

وأعرب معالي الوزير خلال زيارته عن إعجابه بالاحترافية العالية، وتقديره لتميز مشاركة شركة إنــبى في المعرض وفعاليات المؤتمر المختلفة لهذا العام، مشيدًا بالجهود الاستثنائية التي تبذلها شركة إنــبى في العمل بالمشروعات الوطنية والعالمية. كما أكد على أهمية الدور الذي تقوم به شركة انبي لمواكبة التطورات العالمية في قطاع البترول، وسعيها لتحقيق الاستدامة في مجال الطاقة.

ومن جانبه أعرب المهندس وائل لطفى مصطفى عن خالص شكره وتقديره لزيارة الوزير، مؤكدا على حرص الشركة على استمرار جهودها لتطوير صناعة الطاقة في مصر وتحقيق أهداف استراتيجية قطاع البترول المصري ورؤية مصر 2030.

وفي ختام زيارته، حرص معالي الوزير على التقاط صور تذكارية مع فريق شركة إنــبى، متمنيًا لهم وللشركة المزيد من التقدم والنجاح.