شكرا لقرائتكم خبر عن فوربس الشرق الأوسط تكرّم دينا أبو طالب ضمن أقوى 10 سيدات في قطاع التسويق لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدرجت فوربس الشرق الأوسط دينا أبو طالب ضمن قائمة أقوى 10 سيدات في قطاع التسويق بالمنطقة لعام 2025، تقديرًا لإنجازاتها البارزة في قيادة الحملات التسويقية الناجحة ودورها الفعّال في تحقيق النمو الاستراتيجي للبنك الأهلي المصري.

تشغل دينا حاليًا منصب رئيسة قطاع التسويق والتنمية الاجتماعية في البنك الأهلي المصري، حيث تقود جهودًا كبيرة لتعزيز مكانة البنك في السوق المصري. منذ انضمامها عام 2017 كمديرة عامة للتسويق، ساهمت في تنفيذ مبادرات استراتيجية، من أبرزها إطلاق خدمة Apple Pay في مصر، مما ساعد على تحسين تجربة العملاء وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية.

كما كان لها دور محوري في رعاية البنك الأهلي المصري للوفد المصري المشارك في أولمبياد وبارالمبياد باريس 2024، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم الرياضة والمواهب المصرية على المستوى الدولي.

قبل انضمامها إلى البنك الأهلي المصري، تولّت دينا منصب رئيسة إدارة العلامة التجارية في أورانج مصر، حيث ساهمت في تعزيز الهوية المؤسسية للشركة وابتكار استراتيجيات تسويقية رائدة.

بخبرة واسعة في مجالي التسويق والاتصالات، تواصل دينا أبو طالب ترسيخ مكانتها كقيادية مؤثرة، لتكون مصدر إلهام للنساء في المنطقة، وتثبت أن الإبداع والقيادة يساهمان في تحقيق نجاحات استثنائية في القطاع المصرفي والخدمي.