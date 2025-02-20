شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال جمال الجارحى يشترى حصة بـ"أى أف جى" بقيمة 171 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

اشترى رجل الأعمال جمال الجارحي، عدد 6.82 مليون سهم بسعر 25.138 جنيه بقيمة إجمالية 171.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 1.29876% إلى 1.766%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سنرجي لتداول الأوراق المالية.

وبعد تنفيذ الصفقة، أصبحت حصة رجل الأعمال جمال الجارحي ومجموعته المرتبطة 5.0748%، مقسمة بين 1.766% يمكلها جمال الجارحي، وحصة 0.709% لنجله محمد، وحصة 0.01973% لابنته داليا، وحصة 0.0185% للمساهمة آمال عزت، كما تمتلك شركات "الجارحي" حصصا متنوعة ما بين 2.4% لشركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، و0.153% للشركة المصرية للصلب، و0.04453% لشركة الوحدة للتنمية الصناعية.

وفق آخر نموذج إفصاح لهيكل مساهي مجموعة إي أف جي القابضة، عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وزع هيكل المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر ما بين DF EFG3 LIMITED وتملك حصة 12.26%، وrimco egt investment llc بحصة 9.34%، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بحصة 8.24%، وthe bank of new York mellon بحصة 7.79%.

