شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال جمال الجارحى يشترى حصة بـ"أى أف جى" بقيمة 171 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالخميس، 20 فبراير 2025 03:57 م
اشترى رجل الأعمال جمال الجارحي، عدد 6.82 مليون سهم بسعر 25.138 جنيه بقيمة إجمالية 171.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 1.29876% إلى 1.766%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سنرجي لتداول الأوراق المالية.
وبعد تنفيذ الصفقة، أصبحت حصة رجل الأعمال جمال الجارحي ومجموعته المرتبطة 5.0748%، مقسمة بين 1.766% يمكلها جمال الجارحي، وحصة 0.709% لنجله محمد، وحصة 0.01973% لابنته داليا، وحصة 0.0185% للمساهمة آمال عزت، كما تمتلك شركات "الجارحي" حصصا متنوعة ما بين 2.4% لشركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، و0.153% للشركة المصرية للصلب، و0.04453% لشركة الوحدة للتنمية الصناعية.
وفق آخر نموذج إفصاح لهيكل مساهي مجموعة إي أف جي القابضة، عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وزع هيكل المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر ما بين DF EFG3 LIMITED وتملك حصة 12.26%، وrimco egt investment llc بحصة 9.34%، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بحصة 8.24%، وthe bank of new York mellon بحصة 7.79%.
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