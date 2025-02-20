شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البترول توقع مذكرة تفاهم لتعديل اتفاقيتى التزام دمج شمال بنى سويف والفيوم والان مع تفاصيل الخبر

وقع المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول مذكرة تفاهم مع شركتى أى بى آر وفاروس خلال مؤتمر ومعرض إيجبس 2025 لتعديل اتفاقيتى التزام تضمن دمج اتفاقيتى منطقتى التزام شمال بنى سويف والفيوم.

وتهدف المذكرة لبدء التفاوض حول إبرام اتفاقية التزام جديدة تحل محل اتفاقيتى الالتزام الأصليتين بالكامل وتعديلاتها، على أن تتضمن الاتفاقية الجديدة برنامج عمل واعد لضخ مزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستفادة القصوى من المناطق بما يحقق مصالح الأطراف ، ويزيد على برامج العمل الموضوعة في كل اتفاقية على حدة، مما يضمن التزامًا أكبر لتحقيق الأهداف المرجوة بعد الدمج.