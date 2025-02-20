شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: تنمية تعرض أول رأس حفر صناعة مصرية 100% والان مع تفاصيل الخبر

ضمن فعاليات مؤتمر "ايجبس 2025" قامت شركة تنمية إحدى شركات قطاع البترول بعرض أول رأس حفر صناعة مصرية 100% والمسماة بGEB-001 وذلك بعد إنتهاؤها من عملية الحفر الناجحة بشركة نوربتكو في الصحراء الغربية، كما قامت الشركة -بالتعاون مع شركة المسلة المصنعة لرأس الحفر- بعرض فيديو تفصيلي يوضح رحلة تصميم وتصنيع رأس الحفر.

وعلى مدار الثلات أيام قام مسؤولون من الهيئة المصرية العامة للبترول ومن عدد كبير من إدارات الحفر بشركات الإستكشاف والإنتاج بزيارة الجناح ومعاينة رأس الحفر كما قاموا بمشاهدة الفيديو والإستماع للشرح التفصيلي من مسئولي شركتي تنمية والمسلة. وقد أبدى الزائرون إعجابهم وفخرهم بهذا الإنجاز حيث أن مصر أول دولة في قارة إفريقيا تقوم بتصنيع رؤوس الحفر.

كما أشاد الزوار بخدمة إصلاح رؤوس الحفر المقدمة من شركة تنمية بالتعاون مع المسلة حيث أن هذه الخدمة وفرت تكلفة الحفر بشكل كبير لشركات نوربتكو وخالدة وبدرالدين وجاري تعميمها على باقي الشركات العاملة بمصر.