شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البترول توقع اتفاقية مع "هاليبرتون" لتبنى أحدث تقنيات فى حفر للإنتاج البترولى والان مع تفاصيل الخبر

وقّعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية إطارية مع "هاليبرتون إنرجي سيرفيسز مصر" لتقديم حلول وتطبيقات "لاندمارك" المتطورة بأسعار مخفضة لقطاع البترول المصري.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبني أحدث التقنيات في مجال هندسة الحفر بشركات الإنتاج البترولي واتخاذ القرارات المستندة إلى التحليلات الرقمية، وتحسين التخطيط لعمليات الحفر وتصميمها بناء على بيانات دقيقة، ومتابعة وتحليل عمليات الحفر وصيانة الآبار بكفاءة عالية.

وقع الاتفاقية المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس عمرو عزام، مدير هاليبرتون مصر، بحضور المهندس تامر إدريس، نائب رئيس الهيئة للإنتاج، والمهندسة إيمان وافي، مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.