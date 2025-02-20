شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية: صرف رواتب شهر مارس بدءًا من 23 مارس للعاملين بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد تحديد 5 أيام لـ صرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهر مارس، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

قال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر مارس بدءًا من 23 مارس، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.