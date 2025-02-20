شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تبقى على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبقى البنك المركزى الصينى على سعر الفائدة الرئيسى على القروض لمدة عام واحد، وهو سعر إقراض قياسى قائم على السوق، عند 3.1 %، ليبقى دون تغيير عن الشهر السابق.

وذكر البنك المركزي الصيني - في بيان اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأكثر من خمس سنوات ظل دون تغيير، والذي يستند إليه العديد من المقرضين في تحديد أسعار الرهن العقاري، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.6 %، وفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.

ويرى المحللون أن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للقروض دون تغيير هذا الشهر يساعد على استقرار سعر صرف اليوان وتخفيف مخاطر أسعار الفائدة، ولكن بالنظر إلى المستقبل، لا يزال هناك مجال لمزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض.

وعلى الرغم من بقائها ثابتة، فقد شهدت أسعار الفائدة الرئيسية على القروض انخفاضا تراكميا قدره 35 نقطة أساس لسعر الفائدة على القروض لمدة عام واحد، و60 نقطة أساس لسعر الفائدة على القروض لأكثر من خمس سنوات العام الماضي، وهو ما يمثل أكبر تخفيضات سنوية مسجلة.