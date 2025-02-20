شكرا لقرائتكم خبر عن 75.82 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار النفط قليلًا اليوم بعد تقرير أظهر زيادة في مخزونات الخام الأمريكية ونتيجة لتأثر المعنويات بمخاوف الرسوم الجمركية، لتتخلى الأسعار بذلك عن المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بسبب القلق إزاء اضطراب الإمدادات في روسيا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا أو 0.29% إلى 75.82 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتًا أو 0.42 % إلى 71.95 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكانت أسعار النفط قد استقرت قرب أعلى مستوى في أسبوع أمس وبالإضافة إلى ارتفاع المخزونات الأمريكية، فإن الرسوم الجمركية التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات قد تؤثر على أسعار النفط من خلال رفع تكلفة السلع الاستهلاكية وإضعاف الاقتصاد العالمي وتقليص الطلب على الوقود، وأسهمت المخاوف بشأن الطلب الأوروبي والصيني في إبقاء الأسعار تحت ضغط.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للمخزونات النفطية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.