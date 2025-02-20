شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الخميس 20 -2-2025.. استقرار الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الحديد استقراره اليوم الخميس 20 -2 -2025 في الأسواق وفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع، ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد .

ويصنع الحديد داخل أفران الكلس، وذلك للتخلّص من الشوائب العالقة به، ثم نفخ الحديد بالهواء، أو ما يُغرف بالانفجار، ويتم ذلك داخل الفرن العالي باستخدام المحرّكات البخاريّة فالهواء ضروري للحفاظ على عمليّة المزج، والحرق التي تتم داخل الفرن كما يتم إضافة الحجر الجيري القابل للاتحاد مع العوالق والشوائب الموجودة في الحديد الخام، مما يُساعد على تدفقه، ويُطلق على هذا الخليط اسم ركام المعادن أو الخبث، ويتم التخلّص منه وإزالته عن طريق فتح الصنبور الذي سيسمح للخبث بالخروج منه بعد أن يطفو على سطح الخليط.

وسجل سعر طن الحديد اليوم فى مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

يصل متوسط بيع طن الحديد لدى أغلب الموزعين نحو 40 ألف جنيه، ووسط توافر المعروض لدى مختلف المدعين فى محافظات الجمهورية.

واستقرت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 39200 إلى نحو 40000، جنيه حيث استقر سعر الحديد بواقع يتراوح من 36000 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع .

وواصل سعر الحديد استقراره مطلع شهر فبراير 2025، حيث كشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين.

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاى 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

سعر حديد الجارحى 36000 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة