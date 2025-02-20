شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع محدود لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه خلال 3 ساعات ونصف.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 30917 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 38455 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 13618 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 8594 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 11858 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 3238 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.07% ليصل إلى مستوى 10084 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بريميم هيلثكير جروب، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والعربية للمحابس، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخلين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، والنعيم القابضة للاستثمارات، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 58.8 مليون سهم، 235 ألف سهم، 1309 سهمًا، 5 آلاف سهم، 2900 سهم، 32 سهمًا، 97.4 ألف سهم، 490 سهمًا، 701.1 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، ورواد السياحة-الرواد عدد 42.6 ألف سهم، 72.6 ألف سهم، على التوالي، فيما باع داخليين بشركات العربية للصناعات الهندسية، والنعيم القابضة للاستثمارات، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد، وشركة مستشفى كليوباترا، وكونتكت المالية القابضة عدد 3 آلاف سهم، 235 ألف سهم، 909.5 ألف سهم، 8447 سهمًا، 160 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، عن بيع المساهم ماريهان مدحت ممدوح مصطفى عدد 371.4 ألف سهم بسعر 27.47 جنيه بقيمة 10.2 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم 2.1% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية والسندات.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، إيرادات بلغت 2.7 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 188.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 228.7 مليون جنيه مقارنة مع 157.8 مليون جنيه بنسبة نمو 144.92%.

وحققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، إيرادات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو سنوي 49%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 216.1 مليون جنيه مقارنة مع 170.9 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 26%.

قي سياق آخر أعلنت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على إرجاء عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 27 فبراير، والتي كانت من المقرر أن تنظر في جدول أعمالها زيادة رأس مال الشركة.