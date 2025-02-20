شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عمل مراكز خدمة عملاء الكهرباء خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن مواعيد عمل مراكز خدمه عملاء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان 2025 المبارك، ليتمكنوا من الحصول على الخدمة المطلوبة فى أسعر وقت ممكن.

ومن المقرر أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية فى استقبال المواطنين خلال شهر رمضان المبارك طوال أيام الأسبوع بدأ من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة الـ2 ظهرا بالنسبة لكافة الطلبات سواء التقديم على عداد كهرباء أو استخراج شهادة بيانات أو سداد المقايسة أو المديونية أو غيرها من الخدمات.

وتستمر خدمة شحن العدادات مسبوقة الدفع داخل مراكز خدمه العملاء بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 11مساء داخل الفروع للتيسير على المواطنين.



