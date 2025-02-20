شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم لإستغلال غازات الشعلة وتوليد الطاقة المتجددة بالبترول والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذا للمحور الخامس لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لخفض الانبعاثات ودعم مصادر الطاقة منخفضة الكربون، شهد مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة ايجبس 2025 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومجموعة أنتون الصينية لتكنولوجيا حقول النفط للتعاون في مجالات استغلال غازات الشعلة وتوليد الطاقة المتجددة.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ وليوشين لونج مدير عام اعمال المجموعة في مصر بحضور السيد ليولين الرئيس التنفيذي للمجموعة الصينية.

ويتضمن نطاق أعمال التعاون بناء القدرات وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات الاستفادة من غازات الشعلة لخفض الانبعاثات الناتجة عنها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها اقتصادياً من خلال التطبيقات المختلفة.

كما يشمل التعاون التوسع في توليد الطاقة المتجددة في تسهيلات شركات البترول والغاز، مما يساهم في تحسين كفاءة واستدامة الأنشطة التشغيلية من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وفي هذا الإطار، سيتم العمل على تحديد المواقع الأكثر ملاءمة لشركات البترول لتنفيذ مشروعات تجريبية في تلك المجالات لدعم جهود توفير موارد طاقة مستدامة.