شكرا لقرائتكم خبر عن 160 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر بنهاية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة لتصل إلى 160 مليار جنيه في ديسمبر عام 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2023 بنسبة زيادة تقدر بحوالي 19.7%، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 15% خلال الأعوام الميلادية من 2019 إلى 2023، وفق تقرير حصاد هيئة الرقابة المالية خلال 2024.

وبلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الحكومية 1.894 مليار جنيه في ديسمبر عام 2024 مقارنة بـ1.267 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2023 بنسبة زيادة تقدر بحوالي 49.4%، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 17% خلال الأعوام الميلادية من 2019 إلى 2023.

يذكر أن صناديق التأمين الخاصة، هي كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها، وفقًا للنظام الأساسي المعتمد من الهيئة والضوابط أو المعايير التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

وتعد صناديق التأمين الخاصة واحدة من أوعية الادخار وتكوين الأموال في الدولة، وأحد مصادر التمويل من خلال استثمار أموال الصناديق بما يدعم الاقتصاد القومي، وكذلك من الأدوات التي يتحقق بها التأمين ضد أخطار انخفاض قيم الدخل، وأداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وقناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية والمتمثلة في قيمة الاشتراكات المستقطعة من الأعضاء واستخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية، كما تساهم الميزات التأمينية لتلك الصناديق في زيادة إنتاجية العاملين المشتركين بها مع الحفاظ على الخبرات وجذب المزيد من العمالة ذات الكفاءة العالية.

وتسهم صناديق التأمين الخاصة في توفير آليات الاستقرار المادي للمشتركين عند بلوغ سن التقاعد أو الاستحقاق، كما تساهم الميزات التأمينية لتلك الصناديق في زيادة إنتاجية العاملين المشتركين بها مع الحفاظ على الخبرات وجذب المزيد من العمالة ذات الكفاءة العالية.

وتبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر 676 صندوقًا في نهاية عام 2023 وبلغ عدد الأعضاء 4.7 مليون عضو، وسجلت إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 15.5 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة بحوالي 13 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 17%، وبلغت قيمة المزايا التأمينية المسددة هذا العام في نهاية عام 2023 مبلغ 15.9 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه في عام 2022 محقق معدل نمو بنحو 19%.



