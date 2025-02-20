شكرا لقرائتكم خبر عن 10.5 مليون عميل مستفيد من التأمين متناهي الصغر بأقساط 586 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالخميس، 20 فبراير 2025 01:17 م
ارتفعت قيمة إجمالي أقساط التأمين متناهي الصغر لتصل إلى 586.1 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ386 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة تقدر بحوالي 51.8%، وفق تقرير حصاد هيئة الرقابة المالية خلال 2024.
كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة للتأمين متناهي الصغر في العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 342 مليون جنيه مقارنة بـ216 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة حوالي 58.3%.
في نفس السياق زاد عدد المؤمن عليهم من التأمين متناهي الصغر إلى 10.5 مليون عميل في العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ9.5 مليون عميل في العالم المالي 2022/2023 بمعدل زيادة بلغ 10.3%.
وبالنسبة للتأمين الزراعي، بلغت قيمة أقساط التأمين الزراعي لتصل إلى 132.4 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ117.2 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة تقدر بحوالي 12.9%.
كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة للتأمين الزراعي في العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 44.1 مليون جنيه مقارنة بـ50.8 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة انخفاض حوالي 13.2%، وبلغ عدد المؤمن عليهم من التأمين الزراعي حوالي 138 ألف عميل في العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ128 ألف عميل في العالم المالي 2022/2023 بمعدل زيادة بلغ 7.4%.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت قرارًا برفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25%، ليصل إلى 250 ألف جنيه، ويأتى هذا القرار استنادًا إلى المادة (37) من قانون التأمين الموحد.
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