شكرا لقرائتكم خبر عن 10.5 مليون عميل مستفيد من التأمين متناهي الصغر بأقساط 586 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت قيمة إجمالي أقساط التأمين متناهي الصغر لتصل إلى 586.1 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ386 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة تقدر بحوالي 51.8%، وفق تقرير حصاد هيئة الرقابة المالية خلال 2024.

كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة للتأمين متناهي الصغر في العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 342 مليون جنيه مقارنة بـ216 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة حوالي 58.3%.

في نفس السياق زاد عدد المؤمن عليهم من التأمين متناهي الصغر إلى 10.5 مليون عميل في العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ9.5 مليون عميل في العالم المالي 2022/2023 بمعدل زيادة بلغ 10.3%.

وبالنسبة للتأمين الزراعي، بلغت قيمة أقساط التأمين الزراعي لتصل إلى 132.4 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ117.2 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة تقدر بحوالي 12.9%.

كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة للتأمين الزراعي في العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 44.1 مليون جنيه مقارنة بـ50.8 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة انخفاض حوالي 13.2%، وبلغ عدد المؤمن عليهم من التأمين الزراعي حوالي 138 ألف عميل في العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ128 ألف عميل في العالم المالي 2022/2023 بمعدل زيادة بلغ 7.4%.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت قرارًا برفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25%، ليصل إلى 250 ألف جنيه، ويأتى هذا القرار استنادًا إلى المادة (37) من قانون التأمين الموحد.